Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в тамбовском Мичуринске

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

"В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин "Магнит". По предварительной информации, есть двое пострадавших", - написал он в своем канале в Max утром в четверг.

Оперативные службы работают на месте произошедшего, уточнил Первышов.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в ЛНР, в результате пострадали два медика и водитель. Также глава Белгородской области сообщил, что в результате атак ВСУ на ряд населенных пунктов пострадали семь мирных жителей.

