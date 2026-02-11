Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и "ДОМ.РФ" до 1 июня представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей с детьми.

Поручение сформировано по итогам заседания совета по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося в октябре 2025 года.

Правительство, ЦБ и "ДОМ.РФ" должны подготовить предложения по первоочередному улучшению жилищных условий семей, имеющих детей в возрасте до 7 лет, и обеспечению возможности перехода семей из одной государственной программы в другую по мере увеличения количества детей в семье.

Кроме того, власти должны представить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье, а также по улучшению жилищных условий семей с детьми, не имеющих собственного жилья, за счет развития льготной аренды.

Власти РФ с 1 февраля запретили оформлять две льготные ипотеки на одну семью, чтобы предотвратить злоупотребления и сделать программу более адресной. Согласно изменениям в программу семейной ипотеки, супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту (до 1 февраля семейные пары могли оформлять две ипотеки, если в сделке участвовал только один из супругов). Исключение составит случай, если супруг или супруга не является гражданином РФ.

"Семейная ипотека" является самой массовой программой льготной ипотеки. Программа по ставке до 6% годовых доступна семьям с ребёнком до 7 лет, ребёнком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жильё в городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в регионах с низким объёмом строительства. В 2025 году меру поддержки распространили на покупку квартир на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.