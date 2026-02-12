Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после отражения ракетной атаки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на территории региона, в результате падения обломков начался пожар, жителей поселка Котлубань эвакуируют.

"В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань", - говорится в сообщении, опубликованном в канале правительства Волгоградской области в Max в четверг утром.

По информации губернатора, никто не пострадал, гражданские объекты не повреждены.

Автобусы для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены. Развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской детско-юношеской спортивной школе, добавил Бочаров.

Ранее в четверг губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.