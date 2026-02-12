Поиск

Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела
Фото: Андрей Фалейчик/VK

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик задержан в четверг в рамках расследования уголовного дела по прежнему месту работы, сообщает губернатор области Алексей Текслер.

"Сегодня утром задержан заместитель губернатора Андрей Фалейчик. Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежним местом работы - главы Копейского городского округа. Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберется. Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам всё необходимое содействие", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

"Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания", - добавил глава региона.

В свою очередь, в правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что Фалейчика задержали сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области и Главного следственного управления Следственного комитета России (центрального аппарата СК России).

"В отношении Фалейчика возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, взятку ему передал директор ООО "Юность" (организация детского отдыха) за передачу коммерческой компании в долгосрочную аренду имущественного комплекса муниципального детского лагеря "Юность", принадлежащего Копейскому городскому округу", - отметил собеседник агентства.

По местам проживания и работы фигуранта проводятся обыски, планируется, что мера пресечения будет избираться в Москве, куда он будет доставлен для проведения расследования, уточнили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства также добавил, что ранее были привлечены к уголовной ответственности и задержаны директор ООО "Юность" и "посредники при передаче взяток - бывшие заместители главы Копейской администрации Фролов и Шадрин".

Челябинская область Алексей Текслер Андрей Фалейчик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

 Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после отражения ракетной атаки

Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА в тамбовском Мичуринске

СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

 СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

Два медика и водитель скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в ЛНР

Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

 Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

Что произошло за день: среда, 11 февраля

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

 В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

 На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8382 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 36 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 271 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });