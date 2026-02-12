Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

Фото: Андрей Фалейчик/VK

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик задержан в четверг в рамках расследования уголовного дела по прежнему месту работы, сообщает губернатор области Алексей Текслер.

"Сегодня утром задержан заместитель губернатора Андрей Фалейчик. Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежним местом работы - главы Копейского городского округа. Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберется. Отмечу, что действующая администрация Копейска окажет следственным органам всё необходимое содействие", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

"Моя позиция проста: если его вина будет установлена, то он ответит по всей строгости закона. Без поправок на чины и звания", - добавил глава региона.

В свою очередь, в правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что Фалейчика задержали сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области и Главного следственного управления Следственного комитета России (центрального аппарата СК России).

"В отношении Фалейчика возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, взятку ему передал директор ООО "Юность" (организация детского отдыха) за передачу коммерческой компании в долгосрочную аренду имущественного комплекса муниципального детского лагеря "Юность", принадлежащего Копейскому городскому округу", - отметил собеседник агентства.

По местам проживания и работы фигуранта проводятся обыски, планируется, что мера пресечения будет избираться в Москве, куда он будет доставлен для проведения расследования, уточнили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства также добавил, что ранее были привлечены к уголовной ответственности и задержаны директор ООО "Юность" и "посредники при передаче взяток - бывшие заместители главы Копейской администрации Фролов и Шадрин".