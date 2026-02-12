Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

Президент РФ Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование" (СПО).

"Рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования "среднее профессиональное образование", - говорится в поручении.

Ответственным назначен премьер России Михаил Мишустин, доклад необходимо предоставить до 1 июля 2026 года.

СПО - это уровень профессионального образования в РФ, направленный на подготовку практиков и специалистов среднего звена и получаемый в колледжах, и техникумах.