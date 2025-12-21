Дополнительные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Кореняко добавил, что согласно действующему NOTAM аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.