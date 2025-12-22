Поиск

"Ростех" сообщил о расширении мощностей для производства Су-57

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Программа по расширению мощностей для производства истребителя пятого поколения Су-57 реализуется, это позволит активнее продвигать самолет на экспорт, сообщили в "Ростехе".

"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит "Ростех") в настоящее время реализует программу по расширению производственных мощностей. Это позволит нарастить объемы поставок истребителя в войска, а также активно предлагать Су-57 в экспортном варианте для зарубежных заказчиков", - сказано в пресс-релизе госкорпорации.

Там отметили, что самолет вызывает высокий интерес у зарубежных заказчиков, уже осуществляются его экспортные поставки.

"При этом Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне СВО: расширяются возможности вооружения и бортовых систем", - заявили в "Ростехе".

Ранее госкорпорация сообщила, что состоялся первый испытательный полет истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем ("изделие 177"), техника отработала штатно.

Россия произвела поставки по экспортному контракту истребителей пятого поколения Су-57, заявил в ноябре генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

В ноябре 2024 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.

ОАК Рособоронэкспорт Ростех Су-57 Вадим Бадеха
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Начальник управления Генштаба РФ погиб в Москве в результате подрыва автомобиля

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ

"Ростех" сообщил о первом испытательном полете Су-57 с новым двигателем

Два причала и два судна повреждены в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Уиткофф считает продуктивными консультации с Украиной и Европой по украинскому кризису

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

 Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 дронов, включая 23 над Черным морем

Обломки БПЛА повредили трубопровод в краснодарском поселке на берегу Черного моря

В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

 В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Что произошло за день: воскресенье, 21 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });