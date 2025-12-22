"Ростех" сообщил о расширении мощностей для производства Су-57

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Программа по расширению мощностей для производства истребителя пятого поколения Су-57 реализуется, это позволит активнее продвигать самолет на экспорт, сообщили в "Ростехе".

"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит "Ростех") в настоящее время реализует программу по расширению производственных мощностей. Это позволит нарастить объемы поставок истребителя в войска, а также активно предлагать Су-57 в экспортном варианте для зарубежных заказчиков", - сказано в пресс-релизе госкорпорации.

Там отметили, что самолет вызывает высокий интерес у зарубежных заказчиков, уже осуществляются его экспортные поставки.

"При этом Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне СВО: расширяются возможности вооружения и бортовых систем", - заявили в "Ростехе".

Ранее госкорпорация сообщила, что состоялся первый испытательный полет истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем ("изделие 177"), техника отработала штатно.

Россия произвела поставки по экспортному контракту истребителей пятого поколения Су-57, заявил в ноябре генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

В ноябре 2024 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что подписаны первые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57 за рубеж, покупатели названы не были.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.