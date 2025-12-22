Росптицесоюз исключил дефицит яиц в стране

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Росптицесоюз исключает дефицит яиц в РФ. "Птицеводческие предприятия работают в штатном режиме, полностью обеспечивая внутренние потребности. Возможность нехватки яиц исключена, их стоимость в перспективе сохранится на стабильном уровне", - заявила журналистам гендиректор союза Галина Бобылева.

По ее словам, на сегодня ситуация на рынке яиц стабильная. "Производство превышает показатели прошлого года, а уровень цен на эту продукцию ниже прошлогоднего", - сказала глава союза.

Как сообщал Минсельхоз, за 11 месяцев 2025 года в сельхозорганизациях было произведено почти 37 млрд куриных яиц, что на 6,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

По данным на 17 декабря, яйца первой категории у производителей стоили в среднем 64,7 рубля за десяток, второй категории - 48,9 рубля. Цены на них ниже, чем годом ранее, на 24,9% и 31,9% соответственно.

По данным Росстата, потребительские цены на яйца в РФ к 15 декабря по сравнению с началом года стали меньше на 20,4%.

Как сообщил в понедельник "Коммерсантъ", занимающая 20% рынка куриных яиц Центрального федерального округа птицефабрика "Волжанин" приостановила отгрузки продукции. Причиной могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц. На проведение карантинных мероприятий и восстановление поголовья производителю в этом случае потребуется около полугода.