В Думу внесли проект о необходимости ОСАГО на этапе подачи разрешения на работу такси

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект, обязывающий перевозчиков легковым такси подтверждать наличие договора обязательного страхования ответственности уже на этапе получения разрешения на работу, внесен в Госдуму.

Документ (№1104977-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Автором инициативы выступило Законодательное собрание Кировской области. Поправки предлагается внести в закон об обязательном страховании ответственности перевозчика и закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Согласно действующему законодательству, договор обязательного страхования ответственности при перевозках пассажиров легковым такси заключается с перевозчиком после получения им разрешения. Законопроект предлагает распространить это требование также на лиц, планирующих подать заявление о предоставлении разрешения на осуществление перевозок, обязав их оформлять договор страхования заранее.

Кроме того, предлагается дополнить перечень сведений, указываемых в заявлении о предоставлении разрешения на перевозки легковым такси, данными о дате заключения и сроке действия договора обязательного страхования, его номере и наименовании страховщика, а также обязать заявителя прикладывать копию такого договора.

Авторы поясняют, что действующий закон о такси не требует указывать в заявлении на получение разрешения сведения о договоре ОСАГО. При этом в региональный реестр перевозчиков легковым такси, подтверждающий наличие разрешения, данные о страховке вноситься должны. По мнению авторов, это создает правовую неопределенность, при которой региональные власти не могут отказать в выдаче разрешения перевозчику из-за отсутствия у него действующего договора обязательного страхования. В результате недобросовестные перевозчики, получив разрешение, не оформляют страховку, что снижает уровень защиты пассажиров.

Кроме того, такая ситуация осложняет региональный контроль в сфере перевозок легковым такси, поскольку уполномоченным органам приходится направлять дополнительные запросы страховщикам для проверки наличия договоров страхования ответственности.

В качестве примера авторы законопроекта приводят данные по Кировской области: из 1,9 тыс. действующих разрешений на перевозки легковым такси лишь у 85 перевозчиков подтверждено наличие договора страхования ответственности, тогда как у большинства данные о страховке отсутствуют или признаны недостоверными.

"Законопроект согласован с уполномоченными исполнительными органами 26 субъектов РФ", - говорится в документе.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

