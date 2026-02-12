Экс-глава совета директоров FESCO Северилов обвиняется в растрате 885 млн руб.

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следователи вменяют бывшему председателю совета директоров группы FESCO Андрею Северилову хищение путем растраты на сумму 885 млн рублей, следует из ходатайства следствия по делу, озвученного в ходе судебного заседания.

В настоящий момент Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следствия об аресте Северилова.

В свою очередь прокурор в ходе процесса заявил, что ряд фигурантов дела находится в розыске. Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Северилов и второй фигурант дела - вице-президент транспортной компании по производственному развитию Борис Иванов были задержаны накануне.

Бизнесмену вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В FESCO сообщили, что руководство проинформировано о сложившейся ситуации. "Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме", - добавил представитель группы.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей. Через ООО "Холдинговая компания "Давинчи" Северилов владеет 75% в ООО "Сибирский титан" (Томская область).

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.