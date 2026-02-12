Дегтярев предложил взимать компенсации со сменивших спортивное гражданство

Он напомнил, что у Минспорта нет полномочий закрывать границу для таких людей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министр спорта Михаил Дегтярев предложил запретить россиянам, сменившим спортивное гражданство, использовать отечественную инфраструктуру для тренировок, а также обязать их выплачивать компенсации государству в таких ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба его ведомства.

"Минспорт уже выпустил приказ о лишении спортивных званий за переход в другое спортивное гражданство. Я считаю, что можно развить это направление работы вплоть до запрета на использование спортивной инфраструктуры России для тренировок, потому что есть спортсмены, которых мы воспитали, подготовили, но выступают они на соревнованиях под другим флагом, но готовятся по-прежнему в России", - сказал он.

"Конечно, границу мы закрывать не можем, у Минспорта нет таких полномочий. Но меры нужно вырабатывать - в спортивном сообществе есть запрос на это. Например, в футболе при трансфере используются компенсации. Почему и государству не получить компенсацию за переход спортсмена в другое спортивное гражданство?" - отметил министр.

По его словам, на начальных этапах спортподготовки государство тратит больше 260 тысяч рублей в год на одного спортсмена, а на элитных спортсменов, которые попали в национальные сборные, выезжают на чемпионаты мира, - до 1,5 млн рублей в год. "Без возмещения этих расходов государству и речи быть не может о смене спортивного гражданства", - считает Дегтярев.

Он отметил, что смена спортивного гражданства практикуется в мире, и это вопрос этики.

"И наши спортсмены меняют гражданство, и мы принимаем иностранцев - это вопрос в области этики, а не запретов. Однако, когда переход в другую сборную команду под другим флагом носит вероломный характер, мы должны применять санкции", - считает глава Минспорта.