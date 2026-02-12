Арестован фигурант дела о стрельбе в техникуме Анапы

Фото: РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Анапский городской суд (Краснодарский край) заключил под стражу несовершеннолетнего, обвиняемого в подстрекательстве к убийству и покушению на убийство при нападении на Анапский индустриальный техникум, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого под арест на срок 1 месяц 29 суток, до 11 апреля включительно, говорится в сообщении.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как обвиняемый является несовершеннолетним.

Он обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство (ч. 4 ст. 33, п. "б, е, и" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а, б, е, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщалось, 11 февраля студент открыл стрельбу в Анапском техникуме. Первоначально сообщалось о трех раненых, но позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ранены двое, кроме того, погиб охранник техникума, который принял на себя основной удар и не пропустил преступника дальше.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что нападавший задержан, возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также был задержан его сообщник. Уголовные дела объединены в одно производство.

В результате нападения пострадали несовершеннолетний студент и сотрудница учебного заведения, ее с огнестрельным ранением перевезли в краевую больницу. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным, состояние раненого студента - средней тяжести.