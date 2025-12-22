Суд в КЧР конфисковал имущество экс-главы управления БСК на 240 млн рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Горсуд Черкесска по иску прокуратуры Карачаево-Черкесии обратил в доход государства 70 объектов недвижимости и свыше 43 млн рублей, принадлежавших экс-директору ФГБУ "Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала" и его родным, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в понедельник.

"Установлено, что в 2005-2017 годах фигурант, занимавший должность директора ФГБУ "Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала", на средства, полученные из незаконных источников, приобрел совместно с супругой и сыновьями 70 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, строения и жилые помещения в Москве и Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении.

При этом ряд сделок купли-продажи земельных участков оформлялся на основании фиктивных договоров дарения через доверенных лиц, отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что суммарная стоимость конфискованного имущества превысила 240 млн рублей. Сюда вошли свыше 43 млн рублей, взысканных как эквивалент стоимости реализованного ответчиками имущества.