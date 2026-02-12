Захарова заявила, что представители РФ не поедут в США на заседание Совета мира

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона не планирует участвовать в первом заседании созданного по инициативе президента США Дональда Трампа Совета мира, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия не будет представлена на заседании Совета мира", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что работа по формированию российской позиции по Совету мира продолжается.

Ранее СМИ сообщили, что первое заседание Совета мира состоится 19 февраля в Вашингтоне. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Кремля не планируют участвовать в этом заседании.