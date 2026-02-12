Поиск

В Коми из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники атаковали Коми в четверг, на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание, сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн на личной странице в соцсети.

"Сегодня наш регион подвергся атаке украинских беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Принимаются все необходимые меры безопасности. Службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме. Руководство предприятий и организаций принимает необходимые меры для обеспечения безопасности всех граждан и предотвращения возможных рисков. Мероприятия проводятся согласно установленным регламентам и требованиям безопасности", - написал Гольдштейн.

Режим беспилотной опасности в республике сохраняется.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Коми Ростислав Гольдштейн Ухта
