Авария произошла на магистральной линии "Ростелекома" в Карелии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Авария на магистральной линии "Ростелекома" привела к сложностям с доступом к интернету в Мурманской области во вторник, сообщила пресс-служба мурманского филиала компании.

"Инцидент произошел на территории Республики Карелия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас специалисты "Ростелекома" работают над устранением повреждения.

Непосредственно в Карелии наблюдаются только локальные сложности с интернетом.