На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились сотрудники МВД и СКР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и следствия находились на борту пропавшего в Амурской области вертолета, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"На борту воздушного судна находились следователь Октябрьского МСО СУ СК России по Амурской области и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД "Октябрьский". На лесную деляну они прибыли наземным транспортом", - заявил собеседник агентства.

По предварительной информации, разрешение на полет получено не было.

Как сообщалось, вертолет пропал по пути следования из лесозаготовительной деляны в Ромненском муниципальном округе в 130 км от села Амаранка. По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, вертолет возвращался с деляны в село Ромны.

На борту, по предварительной информации, находились три человека. "Интерфаксу" в правоохранительных органах сообщили, что воздушное судно, принадлежащее частному лицу, вылетело 19 февраля около 23:00 по местному времени (17:00 по Москве).

В поисках задействовано более 40 человек, 14 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотный летательный аппарат.

Благовещенской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Забайкальским следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).