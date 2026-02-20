Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 149 украинских БПЛА

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО с 23:00 четверга до 7:00 пятницы перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что 57 БПЛА нейтрализовали над Брянской областью, 28 - над Черного морем, 24 - над Азовским морем, 20 - над Республикой Крым, 17 - над Краснодарским краем, 2 - над Ростовской область и 1 - над Белгородской областью.

Ранее сообщалось о погибшем в Севастополе и пострадавшем в Брянской области в результате украинских атак.

Накануне вечером российские военные ликвидировали 48 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями, Белгородской областью, и Адыгеей.