Поиск

Все многоквартирные дома подключили к отоплению в иркутском Бодайбо после аварии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Теплоснабжение восстановлено в 175 жилых домах в Бодайбо Иркутской области, где устраняют последствия коммунальной аварии, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в пятницу.

"На данный момент все многоквартирные дома подключены к отоплению. Всего с нарастающим итогом тепло восстановлено в 175 жилых домах - это 56 многоквартирных, 69 домов блокированной застройки и 50 индивидуальных жилых строений", - написал Кобзев.

В РоссииКоммунальная авария вне зоны ЧС устранена в иркутском БодайбоЧитать подробнее

Он добавил, что в ранее подключенных к теплоснабжению школе №3 и специальной (коррекционной) школе специалистами Роспотребнадзора будет взят отбор проб питьевой воды, по результатам анализов будет принято решение о возобновлении занятий в учреждениях.

В пятницу запланировано подключение к отоплению оставшихся домов.

"Крайне важно завершить работы в срок, поскольку синоптики прогнозируют в регионе морозную, ветреную и снежную погоду. Она начнет меняться в худшую сторону с завтрашнего дня. И в начале следующей недели по ночам будет до минус 40 градусов, а днем столбики термометров будут в районе минус 15-20 градусов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в сильный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Затем пострадавшим начали перечислять единовременную помощь. 6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

По уточненным данным администрации Бодайбо, всего в зону ЧС из-за коммунальной аварии попали 196 домов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1 тыс. 95 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.

Иркутская область Бодайбо теплоснабжение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все многоквартирные дома подключили к отоплению в иркутском Бодайбо после аварии

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 149 украинских БПЛА

В Амурской области пропал частный вертолет с людьми на борту

Россия повышает боевые возможности ядерной триады

Генштаб России заявил о взятии под контроль в зоне СВО в этом году 900 кв. км

В Генштабе РФ заявили, что потери Украины превысили 1,5 млн военнослужащих

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером 48 украинских БПЛА

Аэропорты Москвы из-за снегопада отменили 34 рейса и задержали 33

Трамп продлил на год ряд санкций против России

 Трамп продлил на год ряд санкций против России

Что произошло за день: четверг, 19 февраля
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8459 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });