Все многоквартирные дома подключили к отоплению в иркутском Бодайбо после аварии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Теплоснабжение восстановлено в 175 жилых домах в Бодайбо Иркутской области, где устраняют последствия коммунальной аварии, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в пятницу.

"На данный момент все многоквартирные дома подключены к отоплению. Всего с нарастающим итогом тепло восстановлено в 175 жилых домах - это 56 многоквартирных, 69 домов блокированной застройки и 50 индивидуальных жилых строений", - написал Кобзев.

Он добавил, что в ранее подключенных к теплоснабжению школе №3 и специальной (коррекционной) школе специалистами Роспотребнадзора будет взят отбор проб питьевой воды, по результатам анализов будет принято решение о возобновлении занятий в учреждениях.

В пятницу запланировано подключение к отоплению оставшихся домов.

"Крайне важно завершить работы в срок, поскольку синоптики прогнозируют в регионе морозную, ветреную и снежную погоду. Она начнет меняться в худшую сторону с завтрашнего дня. И в начале следующей недели по ночам будет до минус 40 градусов, а днем столбики термометров будут в районе минус 15-20 градусов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в сильный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Затем пострадавшим начали перечислять единовременную помощь. 6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

По уточненным данным администрации Бодайбо, всего в зону ЧС из-за коммунальной аварии попали 196 домов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1 тыс. 95 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.