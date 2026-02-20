Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В нынешних условиях вряд ли можно обсуждать тему мирного договора с Японией, для этого нужен диалог и изменение модальности в отношениях с этой страной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В настоящий момент отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведется. Обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно", - сказал он.

"Россия не была никогда сторонником прекращения этого диалога. Он прервался по инициативе Токио. Токио занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране. В этих условиях вряд ли можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности в наших отношениях", - добавил Песков.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити после переизбрания заявила в программной речи в парламенте, что желает урегулировать территориальный спор с Россией и заключить с ней мирный договор, отметив, что политика правительства в этом отношении неизменна.