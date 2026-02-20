Поиск

Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях
Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В нынешних условиях вряд ли можно обсуждать тему мирного договора с Японией, для этого нужен диалог и изменение модальности в отношениях с этой страной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В настоящий момент отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведется. Обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно", - сказал он.

"Россия не была никогда сторонником прекращения этого диалога. Он прервался по инициативе Токио. Токио занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране. В этих условиях вряд ли можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности в наших отношениях", - добавил Песков.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити после переизбрания заявила в программной речи в парламенте, что желает урегулировать территориальный спор с Россией и заключить с ней мирный договор, отметив, что политика правительства в этом отношении неизменна.

Дмитрий Песков Япония Кремль Санаэ Такаити
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

 Кремль не считает возможным обсуждать мирный договор с Японией в нынешних условиях

На Байкале под лед провалился "УАЗ" с туристами из Китая

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

В Приамурье пропавшие с вертолетом силовики расследовали гибель рабочего

Георгий Борисенко назначен замглавы МИД РФ

Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

 Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

ФСБ сообщила о ликвидации в Ставрополе мужчины, готовившего теракт на 23 февраля

На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились сотрудники МВД и СКР

Все многоквартирные дома подключили к отоплению в иркутском Бодайбо после аварии

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 149 украинских БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });