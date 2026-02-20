Поиск

В Приамурье пропавшие с вертолетом силовики расследовали гибель рабочего

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На борту пропавшего в Амурской области частного вертолета Robinson были следователь и сотрудник полиции, которые расследовали гибель рабочего на лесозаготовке, сообщил СКР.

"Сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении должностных обязанностей и в составе следственно-оперативной группы выезжали с места происшествия, где было обнаружено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего при выполнении работ", - говорится в сообщении.

Это были следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК по Амурской области и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД "Октябрьский".

Ранее об этом "Интерфаксу" сообщили в правоохранительных органах. По предварительным данным собеседника агентства, разрешение на полет получено не было. К месту взлета - на лесную делянку - силовики прибыли наземным транспортом.

Следствием рассматриваются две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушным судном.

Вертолет Robinson R44 вечером 19 февраля вылетел с лесозаготовительного участка в село Ромны и пропал. Его ищут.

Проводится прокурорская проверка, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Robinson МВД Приамурье СКР Ромны Амурская область
