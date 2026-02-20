Замглавы МИД Сергей Вершинин назначен послом РФ в Турции

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Вершинина послом в Турции, освободив его от должности замминистра иностранных дел.

В соответствии с указом президента, опубликованным на официальном портале правовой информации, Вершинин освобожден от должности замминистра иностранных дел в связи с переходом на другую работу.

Другим указом Вершинин назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Турецкой Республике.

Вершинин занимал пост заместителя министра иностранных дел с марта 2018 года.