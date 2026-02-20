На Байкале под лед провалился "УАЗ" с туристами из Китая

Один пассажир спасся

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На Байкале у мыса Хобой острова Ольхон под лед ушел "УАЗ", в котором, по предварительным данным прокуратуры Иркутской области, было восемь туристов, один из них спасся, остальных и водителя ищут, сообщило надзорное ведомство.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, по предварительным данным, семь человек погибли в результате ухода под лед на озере Байкал микроавтобуса с иностранными туристами. "Микроавтобус перевозил 7 туристов из КНР и в районе мыса "Три брата" провалился в трещину", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, погибли 7 туристов и водитель.

По факту началась прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), а также о халатности (ч. 3 ст. 293 УК).

Выясняются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

По данным прокуратуры, выжившего туриста спасли. Губернатор Игорь Кобзев, ссылаясь на очевидцев, написал, что турист сам сумел выбраться. По его предварительным данным, остальные погибли.

Генеральное консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся, добавил Кобзев.

Губернатор Кобзев напомнил, что ледовая переправа на Ольхон пока не открыта и выезд на лед категорически запрещен.