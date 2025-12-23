Запущены регулярные рейсы между Москвой и Джиддой в Саудовской Аравии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Регулярные рейсы из московского аэропорта "Внуково" в Джидду (Саудовская Аравия) запущены во вторник, сообщила пресс-служба "Внуково".

Полеты с частотой три раза в неделю начала выполнять саудовская авиакомпания Flynas. Время в пути - 6 часов 40 минут.

В августе этого года Flynas запустила рейсы из "Внуково" в Эр-Рияд. По данным сайта "Внуково", они выполняются четыре раза в неделю, время полета - 5 часов 35 минут.