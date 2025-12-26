Реконструкцию цирков в Перми, Самаре, Уфе и Кирове могут начать в ближайшие годы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Еще четыре цирка в Перми, Самаре, Уфе и Кирове могут включить в программу реконструкции, сообщил "Интерфаксу" гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков в пятницу.

"В настоящее время продолжаются работы по реконструкции цирков в Екатеринбурге, Воронеже, Твери и Иркутске. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос включения в план программы еще четырех комплексов - в Перми, Самаре, Уфе и Кирове", - сказал Беляков.

По его словам, большая часть цирков в стране построена в 1960-70-е годы и с тех пор не ремонтировалась.

"Инфраструктура цирков устарела не только физически, но и морально, она требует не просто ремонта, а масштабной реконструкции. Программа модернизации цирков - это живой процесс, мы постоянно прорабатываем перспективы включения в план работ дополнительных объектов", - пояснил Беляков.