Путин сообщил, что за 25 лет опыт сенатора в России получили почти 800 человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Состав Совета Федерации продолжит обновляться с учетом требований законодательства и итогов единых дней голосования, заявил на пленарном заседании палаты президент Владимир Путин.

"Состав Совета Федерации, как и других органов власти, будет и дальше, безусловно, обновляться: в соответствии с законом поэтапно, регулярно, с учетом итогов единых дней голосования", - сказал он.

По словам Путина, за последние 25 лет опыт работы в этой палате парламента получили почти 800 человек.

"Уверен в вашем профессионализме и подлинно государственным подходе. И рассчитываю на продолжение, как и прежде, плотной совместной работы", - продолжил президент.

Он отметил, что правовая и политическая природа Совета Федерации, его "предназначение, миссия - неизменны".

"Это, прежде всего, ключевая роль в законодательном процессе, это участие в принятии значимых государственных решений, укрепление международных позиций страны через парламентскую дипломатию. И, конечно, Совет Федерации по факту обеспечивает взаимосвязь между уровнями единой публичной власти", - сказал Путин.

Он отметил, что это - крайне важно для Федерации, объединяющей 89 регионов.

"В их широком многообразии, самобытности и, подчеркну, сплочённости заключается наше богатство, созидательная сила многонациональной России", - сказал Путин.

После выступления в Совете Федерации президент направился в Дом правительства.