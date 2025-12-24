Экс-замруководителя управления СК получил 10 лет за присвоение изъятых вещей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы признал бывшего заместителя руководителя одного из управлений Главного следственного управления (ГСУ) СК России Александра Избенко виновным в присвоении вещей, изъятых в ходе расследования уголовных дел.

"Приговором суда Избенко Александру Николаевичу назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в размере 3 млн рублей, а также с лишением специального звания и классного чина", - сообщили в пресс-службе суда.

Также с Избенко в доход государства взыскано 19 млн 77 тыс. рублей и удовлетворены гражданские иски потерпевших.

По данным суда, экс-следователь признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере) и 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере).

Как установлено следствием, Избенко в ходе обысков по различным уголовным делам, присваивал себе изъятое, в том числе дорогостоящие часы, деньги и другие ценности.

Причиненный им ущерб превысил 200 млн рублей.