Коалиция общественных иностранных организаций B4Ukraine признана нежелательной в РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Коалиция общественных иностранных организаций B4Ukraine признана нежелательной в России, сообщила Генпрокуратура РФ в среду.

"По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной деятельности международной некоммерческой организации Stichting B4Ukraine Foundation (B4Ukraine, Королевство Нидерландов), являющейся коалицией более 100 организаций гражданского общества", - сказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуроров, B4Ukraine сосредоточена на мониторинге экспорта российской нефти и газа с целью усиления санкций и ограничения доступа к мировому рынку, отслеживании компаний, которые остались на российском рынке после начала СВО.

"На российском направлении реализуются программы и проекты по дискредитации руководства РФ. Участники фонда проводят информационные и расследовательские кампании в целях усиления санкционного давления, взаимодействуют с нежелательными в нашей стране организациями", - добавили в надзорном ведомстве.