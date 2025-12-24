Несколько БПЛА уничтожено на подлете к Воронежу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над регионом.

"Дежурными силами ПВО на подлtте к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он добавил, что в Воронеже и Нововоронеже действует непосредственная угроза атаки БПЛА. Вовсем регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА.