Несколько БПЛА уничтожено на подлете к Воронежу
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над регионом.
"Дежурными силами ПВО на подлtте к Воронежу обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.
Он добавил, что в Воронеже и Нововоронеже действует непосредственная угроза атаки БПЛА. Вовсем регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА.