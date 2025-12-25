Кабмин направит более 4,2 млрд рублей на строительство автодороги в Крыму

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - До конца 2025 года Республика Крым получит более 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодороги регионального значения, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение о перераспределении средств на эти цели, датированное 23 декабря, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Финансирование необходимо для продолжения работ на трассе 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Благодаря ему начнётся строительство очередного 16-километрового участка этой дороги", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".