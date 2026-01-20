Севастополь в 2026 году получит более 19 млрд рублей на госпрограмму развития

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Более 19 млрд рублей будет направлено на развитие Севастополя в 2026 году в рамках обновленной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которую утвердило федеральное правительство, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

"На 2026 год для города выделено более 19 миллиардов рублей. Сосредоточимся на завершении строящихся объектов", - написал он.

Эти средства планируется направить, в первую очередь, на завершение строительства объектов образования, здравоохранения, транспортной и коммунальной инфраструктуры. В частности, в 2026-2027 годах в городе планируется ввести в эксплуатацию две школы - в микрорайоне Радиогорка и на улице Верещагина, что позволит создать 1150 новых учебных мест.

В сфере здравоохранения предусмотрен ввод пяти крупных объектов, включая больницу скорой медицинской помощи, онкологический диспансер, психоневрологический интернат, поликлинику на Корабельной стороне, а также строительство новой инфекционной больницы.

В транспортной сфере запланировано строительство 14,5 км автомобильных дорог, в том числе транспортных развязок "Огурец" и на Столетовском проспекте, региональной дороги "Севастополь - порт Камышовая бухта - бухта Казачья", а также тоннеля.

Кроме того, продолжится строительство яхтенной марины, канализационных очистных сооружений "Южные" и Балаклавского канализационного коллектора. Госпрограммой также предусмотрено строительство более 14 км водопроводных сетей и трансформаторной подстанции в районе Фиолента, что позволит обеспечить жителей стабильным водо- и электроснабжением.

К 2027 году планируется завершить газификацию населеннных пунктов Байдарской долины и Южного берега Крыма, а также строительство кольцевого газопровода, что позволит газифицировать район Фиолента.

Программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя стала одним из основных драйверов развития региона. В июле 2025 года правительство продлило срок ее реализации до 2030 года. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение мероприятий в 2027 году.