На Ставрополье задержан еще один участник нападения на Дагестан в 1999 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ РФ и Следственный комитет сообщили о задержании жителя Ставрополья, который в 1999 году в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении на Ботлихский район Дагестана.

"В ходе совместной работы со Следственным комитетом и министерством внутренних дел Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении гражданина России Яипкаева Алиби Куруптурсуновича, 1982 года рождения", - сообщил в четверг Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Во взаимодействии с МВД России Яипкаев задержан в городе Нефтекумске Ставропольского края и доставлен в орган предварительного следствия.

"Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", - заявили в ЦОС.

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что по данным следствия, Яипкаев в составе бандгруппы под общим руководством Басаева и Хаттаба "принял активное участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района республики Дагестан, в ходе которого в том числе совершил посягательство на жизнь военнослужащих войсковой маневренной группы, принимавших участие в контртеррористической операции и осуществлявших обеспечение общественной безопасности с целью пресечения противоправной деятельности участников бандгрупп, действовавших на территории Республики Дагестан".

Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 279 и ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащего).

По ходатайству следствия суд арестовал Яипкаева.

Вооруженные формирования Басаева и Хаттаба в августе 1999 года вторглись на территорию Ботлихского района Дагестана. В ходе нападения погибло более 280 и было ранено свыше 800 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.

Ставрополье Дагестан ФСБ
