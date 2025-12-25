Минобороны сообщило о новом полке войск беспилотных систем в Московском военном округе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Новый полк войск беспилотных систем сформирован в Московском военном округе (МВО), сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Сформированный отдельный полк войск беспилотных систем приступил к занятиям по боевой подготовке на одном из полигонов Московского военного округа", - говорится сообщении министерства.

По его данным, в тренировках задействованы расчеты ударных беспилотников самолетного типа, операторы FPV-дронов и расчеты наземных робототехнических комплексов "Курьер".

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что войска беспилотных систем будут полностью сформированы в следующем году. Он тогда заявил, что до половины потерь ВСУ несут из-за ударов российских FPV-дронов.