Во всех регионах РФ начали набирать контрактников для войск беспилотных систем

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что во всех регионах в пунктах отбора на военную службу по контракту организована работа по комплектованию новых подразделений войск беспилотных систем (БПС), есть много желающих.

"В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты, имеющие опыт военной службы (в авиационных подразделениях, спецназа и разведки), пилоты дронов, авиамоделисты, специалисты в сфере информационных технологий, электроники и радиотехники", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве заявили, что ежедневно в пункты отбора поступают многочисленные заявления от желающих служить в новом роде войск.

В РоссииПутин призвал обеспечить максимально быстрое развертывание войск беспилотных системЧитать подробнее

"К кандидатам предъявляются соответствующие требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования, профессионально-психологической пригодности", - сказано в сообщении.

"Отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. Дополнительными преимуществом при отборе операторов БПЛА являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером", - проинформировало министерство.

По данным Минобороны РФ, предусмотрены контракт на срок от 1 года, прохождение службы только в подразделениях БПС с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа, выплаты за уничтожение целей, гарантированное увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый.

В декабре министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что войска беспилотных систем будут полностью сформированы в 2026 году.

Он заявлял, что для войск беспилотных систем необходимо существенно расширить систему обучения личного состава войск, пропустить через эту систему подготовки несколько десятков тысяч человек.

Минобороны РФ Андрей Белоусов
