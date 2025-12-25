Поиск

Военные РФ сообщили об ударах по портам, аэродромам, объектам энергетики Украины

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили ряд объектов на Украине, в том числе аэродромную и портовую инфраструктуру.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина
