Военные РФ сообщили об ударах по портам, аэродромам, объектам энергетики Украины

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили ряд объектов на Украине, в том числе аэродромную и портовую инфраструктуру.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

Там заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.