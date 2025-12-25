Росздравнадзор оценил остатки препаратов на основе кветиапина почти в 1 млн упаковок

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Остатки лекарственных препаратов на основе кветиапина для терапии шизофрении, тревожных расстройств и других подобных заболеваний составляют в России почти 1 млн упаковок, сообщили в Росздравнадзоре.

"В России зарегистрированы 24 наименования препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) Кветиапин российского и иностранного производства, они стабильно производятся и поставляются в лечебную и аптечную сеть. Остатки, по данным системы маркировки лекарств, составляют почти 1 млн упаковок", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

С начала текущего года в гражданский оборот введено более 3 млн упаковок, что превышает показатели прошлых лет, отметили в ведомстве.

Ранее в газете "Коммерсантъ" сообщалось, что из российских аптек начал исчезать нейролептик на основе кветиапина "Сероквель" - один из самых популярных оригинальных антипсихотических препаратов для терапии шизофрении, психозов, биполярного расстройства и других подобных заболеваний.