Президент подписал указ о проведении в 2026 г. Года единства народов России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России.

"Мы с вами по традиции встречаемся в преддверии Нового года, и начну с поздравлений. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2026 год объявлен у нас Годом единства народов России, вот только что мною подписан соответствующий указ", - сказал Путин на заседании Госсовета в четверг.

Он также поздравил с 25-летием организации Госсовета. "Это четверть века напряженной кропотливой и результативной работы, в том числе в условиях серьезных и сложных вызовов", - сказал глава государства.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, правительству поручено образовать оргкомитет по проведению в РФ Года единства народов России и утвердить его состав.

Сопредседателями оргкомитета президент поручил назначить первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера правительства РФ Татьяну Голикову.

