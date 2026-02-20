Поиск

В Амурской области пропал частный вертолет с людьми на борту

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Амурской области пропал вертолет Robinson, вылетевший с лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка. На борту находились четыре человека, их судьба неизвестна, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В Ромненском муниципальном округе из лесозаготовительной деляны в 130 км от села Амаранка вылетел вертолет и пропал в пути следования. По предварительным данным, на борту вертолета находились четыре человека. До настоящего времени местонахождение вертолета неизвестно", - говорится в сообщении.

По информации правительства Амурской области, на борту было три человека - пилот и два пассажира.

Для проведения поисково-спасательных работ из Благовещенска к месту происшествия следуют оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в количестве 42 человек и 14 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотный летательный аппарат.

