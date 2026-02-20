Поиск

Генштаб РФ заявил о переходе под российский контроль в зоне СВО в 2016 году 900 кв. км

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российская армия в 2026 году взяла под контроль 900 кв. км и 42 населенных пункта в зоне специальной военной операции на Украине, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"С начала этого года под наш контроль перешло еще около 900 кв. км и 42 населенных пункта", - сказал Рудской в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

По его словам, в 2025 году российская армия взяла под контроль в зоне СВО более 300 населенных пунктов и свыше 6 тыс. 700 кв. км.

"В 2025 году стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции окончательно перешла к Вооруженным силам Российской Федерации", - сказал Рудской.

Генштаб РФ Сергей Рудской Украина СВО контроль
