Россия повышает боевые возможности ядерной триады

Также в РФ разрабатывается новое гиперзвуковое оружие

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия повышает возможности стратегических ядерных сил за счет поставки новых и модернизированных ракетных комплексов, самолетов и подлодок, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской.

"Особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Это ключевой элемент сдерживания агрессии против нашей страны. Продолжается повышение боевых возможностей ядерной триады за счет поставки новых и модернизированных ракетных и авиационных комплексов, атомных подводных крейсеров стратегического назначения", - сказал Рудской в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Одновременно с этим модернизируются стратегические неядерные силы, ведется разработка и внедрение новых комплексов гиперзвукового ракетного оружия", - сообщили в российском Генштабе.

"С целью наращивания боевых возможностей сил общего назначения, в первую очередь у наших западных границ, совершенствуется боевой и численный состав войск Ленинградского и Московского военных округов", - сказал Рудской о мерах в связи с угрозами со стороны НАТО.

