Суд продолжит рассматривать дело редактора Ura.ru Аллаярова 20 января

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вернется к рассмотрению дела редактора свердловского филиала агентства Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки полицейскому, собственному дяде Андрею Карпова 20 января, передал корреспондент "Интерфакса".

Жена Карпова Юлия сообщила на заседании, что получила на свою карту три денежных перевода от Аллаярова, один из них - на день рождения его бабушки.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты Аллаярова о рассмотрении информации, касающейся другого свердловского журналиста, якобы платившего Карпову деньги за сведения.

Адвокат Анастасия Харисанова заявила, что большая часть свидетелей уже допрошена, остался только один.

По ее словам, защита надеется на то, что дело будет переквалифицировано с ч.3 ст.291 (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) на ч.2 ст.291 УК (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

Сославшись на показания опрошенных в суде полицейских, адвокат отметила, что служебные сведения, о которых идет речь в деле, не были оформлены надлежащим образом, а потому Аллаяров не мог понять, что эти данные предназначены исключительно для внутреннего пользования.

"А значит, Аллаяров не мог понять, что он нарушает закон и эта информация не может обрабатываться им в журналистской деятельности. Признак заведомой незаконности, по сути, отсутствует. Если заведомая незаконность будет по итогу не установлена, то возможна переквалификация на часть вторую. Это менее тяжкое наказание, на что защита и рассчитывает", - объяснила Харисанова.

По версии следствия, Аллаяров передал своему дяде, теперь уже бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД по Екатеринбургу Андрею Карпову, 120 тысяч рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок городского УМВД для последующей публикации содержащейся в них информации.

25 ноября Верх-Исетский суд признал Карпова виновным в превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286) и получении взятки в значительном размере (ч.3 ст.290 УК) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала приговор, запросив реальное лишение свободы для бывшего полицейского, однако позже отозвала апелляционную жалобу, и решение вступило в силу.

