Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Угроза дестабилизации ситуации в Иране, а также обстановка на таджикско-афганской границе являются факторами, которые влияют на безопасности ОДКБ, заявил в интервью "Интерфаксу" секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Сохраняются проблемы и на южных рубежах. Это, прежде всего, напряженная обстановка на таджикско-афганской границе, где регулярно фиксируются попытки ее незаконного пересечения, зачастую заканчивающиеся вооруженными столкновениями с таджикскими пограничниками, а также угроза дестабилизации ситуации в Иране", - сказал Шойгу.

Он также отметил повышение роли ОДКБ, СНГ, ЕАЭС и ШОС в сфере обеспечения безопасности. "Медленно, но верно выстраивается общая архитектура евразийской безопасности - пока, правда, без западной части материка, где суверенитет большинства государств, скажем так, ограничен", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Шойгу заявил, что необходимо "активно работать над развитием сил и средств системы коллективной безопасности".