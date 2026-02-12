Шойгу заявил, что НАТО создает у западных границ ОДКБ плацдарм для военной агрессии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - НАТО создает у российских и белорусских рубежей плацдарм для военной агрессии, заявил в интервью "Интерфаксу" секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Ключевые инструменты обеспечения стратегической стабильности сломаны, и это произошло не по нашей вине. Это результат намеренных и системных действий западных стран", - сообщил он.

Шойгу сказал о наращивании военного присутствия НАТО у западных границ ОДКБ, рядом с Россией и Белоруссией.

"Европейские страны вступили на путь милитаризации, даже несмотря на сложное положение в их экономике. Наращивается военное присутствие НАТО, растет число провокаций в воздушном пространстве и на море", - сказал Шойгу.