Глава МИД России проведет итоговую пресс-конференцию в январе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во второй половине января проведет итоговую пресс-конференцию, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Во второй половине января, даже скажу еще более конкретно, в третьей декаде января запланирована итоговая пресс-конференция министра иностранных дел России, - сказала она. - Будут подведены все важнейшие итоги года, на тот момент уже ушедшего".

По ее словам, задать вопросы министру смогут представители российских и зарубежных СМИ.

Дата пресс-конференции будет названа в начале января, тогда же откроется возможность аккредитоваться на мероприятие.