В МИД РФ выступили за деэскалацию ситуации вокруг Венесуэлы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что прагматизм президента США Дональда Трампа позволит найти взаимоприемлемые решения ситуации вокруг Венесуэлы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации, поддержание отношений доверия, предсказуемости. Важно не допустить развития событий по деструктивному сценарию, и мы рассчитываем, что присущие президенту США Трампу прагматизм и рациональность позволят найти взаимоприемлемые для сторон решения в рамках международно-правовых норм", - сказала он в ходе брифинга.

Она также напомнила: "В свою очередь подтверждаем нашу поддержку усилиям правительства Николаса Мадуро, направленным на защиту суверенитета и национальных интересов, поддержание стабильного, безопасного развития своей страны".

Комментируя появлявшиеся ранее сообщения относительно функционирования российского посольства в Каракасе, Захарова сказала: "Российские специалисты в Каракасе работают в штатном режиме".