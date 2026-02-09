Поиск

В Минцифры заявили, что создание базы IMEI-номеров не помешает покупке гаджетов за границей

Бытовые ситуации с утратой или поломкой телефона будут отработаны, отмечает председатель комитета Госдумы Боярский

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Создание базы уникальных номеров мобильных устройств - IMEI - не помешает покупке гаджетов за рубежом для личного пользования, а также в целом не создаст неудобств для законопослушных граждан, заявил статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев.

"То, что связано с базой IMEI. Здесь существует сразу несколько задач. (...) По приобретению за рубежом (устройств - ИФ) для частного пользования и так далее. Я думаю, что здесь проблем не будет точно абсолютно. Когда это не какая-то профессиональная покупка большого количества устройств и завоза их сюда по "серым" схемам, чтобы не платить и "оптимизировать" налоги", - сказал Лебедев на заседании комитета Госдумы по информационной политике в понедельник.

В РоссииВведение уголовного наказания за продажу сим-карт без привязки к IMEI одобрено к I чтениюЧитать подробнее

"Если я поехал куда-то и приобрел для своего частного пользования телефон, то, я думаю, что не должно быть никаких мер в законодательстве, которые бы меня сильно в этом смысле ограничивали", - отметил замминистра.

По его словам, "если просмотреть международную практику, то там, где существует подтверждение через IMEI, вы видите, что мошенничества гораздо меньше, потому что понимаешь, чья сим-карта, с какими устройствами она связана".

"Когда начинают немножко демонизировать эту ситуацию, пробовать ее передёргивать... Я не смог из общения с профессиональными людьми найти хоть один сценарий, когда (эта инициатива - ИФ) вызывает беспокойство у нормального гражданина, который живёт в правовом поле, который ничего плохого не делает, у которого задач других не стоит. Если он живёт спокойно, общается со своими родственниками, работает, - вот всё что угодно делает. Ни одного сценария назвать с угрозой того, что у него что-то будет не так, не могу", - сказал Лебедев.

Он заверил, что для законопослушных граждан никакими неудобствами эта инициатива не грозит. "В основном начинается эта турбулентность (по отношению к инициативе - ИФ) там, где присутствует всякого рода не совсем верная деятельность, противоправная или не совсем противоправная, но, скажем так, "серая" какая-то история, которая непонятна", - сказал чиновник.

Поэтому, считает он, "очевидно, что здесь права граждан в 99,9% случаев, они никак не будут затронуты".

В свою очередь, председатель IT-комитета Сергей Боярский отметил, что создание базы IMEI- номеров - "это не про таможню, не про серый ввоз". "Это про безопасность, просто, чтобы дрон с сим-картой, запущенной с территории сопредельного государства, не смог, учитывая, что у него тоже есть IMEI, функционировать с сим-картой, которая была ввезена на территорию противника несколько часов назад", - сказал депутат.

Во-вторых, добавил он, "это про то, чтобы красть мобильные телефоны было бессмысленно". "Потому что украденный телефон становится кирпичом, как только оператор связи выключает его IMEI для всех операторов, он появляется в общей базе данных", - пояснил Боярский.

Он добавил, что эта мера в законопроекте отложена до 2028 года, и предложил обсудить, не слишком ли это большой срок.

"Бытовые ситуации, как разбил телефон и сим-карту надо вставить (в другой - ИФ) мы, конечно, будем отрабатывать. Мы не хотим усложнять жизнь добропорядочным гражданам. В разных жизненных сценариях - на рыбалке, (например) не знаю, разбил, уронил - можно и нужно иметь возможность вставить свою сим-карту в другой аппарат, чтобы она заработала. Может быть, для этого придется зайти на Госуслуги и совершить какую-то элементарную операцию или сделать звонок своему сотовому оператору. Мы эти сценарии обязательно отработаем", - сказал Боярский.

Предполагается, что базу IMEI будет вести оператор связи, уточнил он.

Комитет в понедельник рекомендовал принять в первом чтении так называемый второй пакет мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством; он включает около 20 инициатив для снижения рисков кибермошенничества и усиления безопасности пользователей.

Среди ключевых предложений законопроекта (1110676-8) - введение единого реестра IMEI-номеров всех мобильных устройств, используемых на территории страны. Таким образом, предполагается, что сим-карта будет привязана к определенному устройству.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) - уникальный 15-значный номер для каждого мобильного устройства (смартфона, планшета, часов, модема), идентифицирующий сам аппарат, а не сим-карту или владельца.

