МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ призывает российских граждан воздержаться от посещения Германии без острой необходимости, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальных ресурсах министерства и загранучреждений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "это может быть полезно и командируемым в Германию представителям журналистского корпуса, потому что есть проблемы".

Такой комментарий Захарова сделала на фоне инцидентов в Германии с гражданами РФ, которые, по версии немецких правоохранительных органов, нарушили санкционный режим.

В частности, представитель МИД РФ упомянула случай с тренером петербургского клуба "Зенит" Сергеем Семаком и его женой.

Ранее в декабре Анна Семак у себя в блоге рассказала о том, что они с супругом были остановлены в аэропорту Мюнхена при оформлении tax free, после чего у них изъяли покупки дороже 300 евро, а семья в результате опоздала на свой рейс.