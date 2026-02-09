Совет по кодификации рассмотрит поправки о сроке давности при приватизации 27 февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Совет по кодификации при президенте 27 февраля рассмотрит законопроект о введении срока исковой давности в десять лет при оспаривании сделок с приватизацией, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы собираемся 27 февраля рассмотреть законопроект о сроках исковой давности по приватизации на заседании Совета по кодификации при президенте", - сказал он и добавил, что это заседание пройдет в Великом Новгороде.

"После рассмотрения на Совете мы направим соответствующие материалы в палаты, в правительство, в Верховный суд и так далее, как это предусматривает наш регламент. Затем правительство будет принимать решение, вносить или не вносить. И дальше, если внесут, будем рассматривать", - добавил Крашенинников.

По его словам, были предварительные "дискуссии с правительством по поводу предыдущих проектов, которые мы учитывали при подготовке нового и по которым сошлись во мнении, что пока будет такая очень емкая, маленькая, но очень важная статья".

Законопроект, который представлен в телеграм-канале руководителя Центра мониторинга правоприменения законодательства Павла Склянчука, предлагает изменить статью 217 части первой Гражданского кодекса.

При рассмотрении антикоррупционных исков об изъятии имущества, связанных с несоблюдением публичными должностными лицами (в том числе бывшими) антикоррупционных запретов и ограничений, гражданско-правовые сроки исковой давности не применяются. Законность неприменения к таким делам исковой давности подтверждена Конституционным судом.

Законопроект предлагает дополнить статью 217 Гражданского кодекса положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные Кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления (три года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности, говорится в пояснительной записке.

Там же отмечается, что предлагаемые в законопроекте нормы "дадут сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом".

Проект федерального закона направлен на реализацию поставленной президентом после ПМЭФ-2025 правительству задачи обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества (подпункт "г" пункта 3 перечня поручений президента 14 августа 2025 года № Пр-1826).

С просьбой законодательно зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок с собственностью, в том числе приватизационных, ранее неоднократно выступал Российский союз промышленников и предпринимателей