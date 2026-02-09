Поиск

Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг подготовил расширенный перечень автомобилей, уровень локализации которых позволяет использовать их в таксопарках, и планирует в скором времени его опубликовать.

"Он (перечень - ИФ) уже подготовлен, мы согласовали подход с Денисом Валентиновичем (Мантуровым, первым вице-премьером - ИФ). Я думаю, что вопрос в ближайшем времени, вопрос ближайших недель", - сообщил глава министерства Антон Алиханов, отвечая на вопрос о том, когда Минпромторг готов будет представить полный список машин для такси.

В соответствии с принятыми весной 2025 года законодательными поправками с 1 марта 2026 года для работы в такси будут допускаться не все автомобили, а лишь набирающие определенное количество баллов за локализацию производственных операций внутри страны и выпущенные в рамках специнвестконтрактов (СПИК), подписанных российскими компаниями в оговоренные периоды. Кроме того, закон предполагает опцию допуска к использованию в такси автомобилей по отдельному решению правительства. Уже работающих автомобилей решение не касается - они будут использоваться до конца жизненного цикла.

Минпромторг в начале октября опубликовал список автомобилей, подпадающих под новые требования локализации. В него вошли 20 моделей лишь шести брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), "УАЗ" (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space), Voyah (Free, Dream, Passion), "Москвич" (3, 3е, 6, 8) - то есть седаны, кроссоверы, внедорожники, семиместные модели. Часть из этих автомобилей - с ДВС, также есть последовательные гибриды и электромобили.

Таким образом, список, с одной стороны, содержал отдельные модели, которые не имеют широкого распространения именно как машины такси (например, Niva или УАЗ, на что обращали внимание ряд СМИ), а с другой - в нем не было некоторых автомобилей, которые производятся в России в заметных объемах и уже сейчас широко используются в отрасли.

Позже в министерстве объяснили, что это была лишь первая редакция списка. "До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим", - говорил представитель Минпромторга, который также отмечал, что в России производятся автомобили различных классов, что "с учетом ожидаемого расширения перечня закрывает потребности в наиболее популярных тарифных планах сервисов заказа такси".

Еще одним основанием для расширения перечня машин такси являются отдельные решения правительства, отмечал ранее Алиханов.

Антон Алиханов Минпромторг Денис Мантуров
