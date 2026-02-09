Поиск

Арестован подросток, напавший на общежитие медуниверситета в Уфе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Советский суд Уфы арестовал подростка, который 7 февраля напал на общежитие медицинского университета, ранив нескольких иностранных студентов и двоих сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник.

"Судом по ходатайству следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан 15-летнему уфимцу, обвиняемому в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем 7 февраля 15-летний подросток, вооруженный ножом, в общежитии медицинского университета по улице Репина в Уфе напал на проживающих там иностранных студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили два сотрудника патрульно-постовой службы полиции.

Пятеро пострадавших в результате инцидента были госпитализированы. В понедельник министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что их состояние улучшается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "а" ч. 2 ст. 105 (Убийство), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ. Кроме того, заведено дело о халатности.

По информации посольства Индии в РФ, среди пострадавших четверо индийских студентов. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что родственникам пострадавших иностранных студентов будет оказана помощь в приезде в Россию.

